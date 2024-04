F1 : Ferrari va encore écoeurer Verstappen ?

Hugo Chirossel

Deux semaines après le Grand Prix d’Australie, la Formule 1 pose ses valises à Suzuka ce week-end. À Melbourne, Ferrari avait profité de l’abandon de Max Verstappen pour réaliser un doublé, avec Carlos Sainz sur la plus haute marche du podium. Ce dernier est le seul à avoir battu le Néerlandais cette saison, lui qui reste sur deux victoires consécutives au Japon.

La saison dernière, Red Bull avait remporté quasiment tous les Grands Prix disputés par l’intermédiaire de Max Verstappen et de Sergio Pérez. Seul Carlos Sainz avait réussi à se hisser sur la plus haute marche du podium, à Singapour. Cette année, l’Espagnol, qui sera remplacé par Lewis Hamilton la saison prochaine chez Ferrari, a récidivé. Si Max Verstappen s’est imposé à Bahreïn et en Arabie Saoudite, c’est Carlos Sainz qui sest sorti vainqueur il y a deux semaines en Australie.

F1 - Succession d’Hamilton : Le boss de Mercedes répond à Vettel https://t.co/W1cFucPoRU pic.twitter.com/9igifO5km1 — le10sport (@le10sport) April 5, 2024

Sainz a stoppé la série de Verstappen

Profitant de l’abandon de Max Verstappen, Ferrari a même réalisé un doublé, avec la seconde place de Charles Leclerc, son premier depuis deux ans. La victoire de Carlos Sainz avait également mis fin à la série du triple champion du monde en titre, qui restait sur neuf victoires consécutives. Et l’année dernière à Singapour, l’Espagnol avait déjà stoppé la série de Max Verstappen, qui jusque-là restait sur dix succès d’affilée.

Verstappen reste sur deux victoires consécutives à Suzuka