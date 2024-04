F1 : Verstappen répond au boss de Mercedes

Hugo Chirossel

À la recherche du remplaçant de Lewis Hamilton, qui partira chez Ferrari à partir de 2025, Toto Wolff ne cache pas que Max Verstappen est sa grande priorité. Un intérêt que comprend le triple champion du monde en titre. S’il n’a pas totalement fermé la porte à Mercedes, il a également rappelé que l’écurie allemande n’avait pas la meilleure monoplace à l’heure actuelle.

Difficile de savoir qui prendra la succession de Lewis Hamilton la saison prochaine chez Mercedes. L’écurie allemande a plusieurs options, comme Fernando Alonso, Carlos Sainz, Sebastian Vettel ou bien Kimi Antonelli. Mais Toto Wolff ne s’en cache pas, Max Verstappen est son « option numéro 1 », si jamais il venait à quitter Red Bull.

F1 : Ferrari menace Verstappen, il jubile https://t.co/2w8EBirPcq pic.twitter.com/UcYnILIrxQ — le10sport (@le10sport) April 6, 2024

«Ils aimeraient m’avoir dans cette voiture, je peux le comprendre»

Un intérêt que comprend Max Verstappen. « Il ne peut rien faire d’autre non plus. Je comprends pourquoi il le fait. Vous ne pouvez pas m’ignorer. Dans le passé, même avant Red Bull, nous avons eu des discussions avec Mercedes. Ensuite, ils ont dit : vous devez faire ceci et cela pour réussir. Cela nous a conduit chez Red Bull, ils m’ont donné ma chance en F1. Maintenant, je pense que je leur ai montré comment le faire. Ils aimeraient m’avoir dans cette voiture, je peux le comprendre », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Tout cela peut être pardonné et oublié»