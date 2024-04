F1 : Mercedes a déjà trouvé le remplaçant d’Hamilton ?

Arnaud De Kanel

Cela ne vous aura sans doute pas échappé, Lewis Hamilton quittera Mercedes à l'issue de la saison pour rejoindre Ferrari. L'écurie allemande se retrouve donc dans l'obligation de lui trouver un remplaçant, ce qui n'est pas forcément monnaie courante en Formule 1. Et l'heureux élu pourrait bien être le jeune Kimi Antonelli puisque Toto Wolff vient d'annoncer qu'il allait accélérer son programme d'essais au volant d'une F1.

Mercedes s'active pour trouver un remplaçant à Lewis Hamilton qui partira pour rejoindre Ferrari à la fin de l'année. Après avoir ouvert la porte à Sebastian Vettel, Toto Wolff a cette fois-ci confirmé l'accélération du programme d'essais du jeune phénomène Kimi Antonelli qui va donc piloter la F1 de 2022 pour voir s'il est capable ou non de prendre place dans le baquet d'Hamilton l'an prochain.

«C’est évidemment le but de voir ce qu’il peut faire avec une telle monoplace»

« Le programme de Kimi au volant d’une Formule 1 est en place depuis longtemps. Cela n’a pas beaucoup changé ces dernières semaines. Ce que nous avons fait, c’est ajouter des jours supplémentaires par rapport au plan initial. Ce que nous verrons dans les prochains mois est en place, nous voulons lui donner des jours en plus. Qu’il monte ou non dans une voiture de Formule 1 l’année prochaine… c’est évidemment le but de voir ce qu’il peut faire avec une telle monoplace », a annoncé Toto Wolff dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Le patron de Mercedes ne doute pas de la réussite de son prodige.

«Kimi s’en sortira très bien, j’en suis certain»