F1 : Hamilton dévoile un problème avec Mercedes

Jean de Teyssière

Arrivé chez Mercedes en 2013, Lewis Hamilton va quitter l'écurie allemande en fin d'année, pour rejoindre Ferrari. Le Britannique, qui a remporté six titres de champion du monde avec Mercedes assure être motivé pour gagner cette saison, même s'il appréhende la fin de l'année, qui rime avec la préparation de la future monoplace. Pour lui, cette période pourrait rapidement devenir gênante.

Septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton court toujours après sa première victoire en Formule 1 depuis le Grand Prix d'Arabie saoudite, le 5 décembre 2021. Une éternité pour celui qui détient le record du nombre de courses remportées, avec 103 victoires. Pour sa dernière année chez Mercedes, Lewis Hamilton espère sans doute finir en beauté, même si la dynamique de l'écurie n'est pas encore positive.

«Je suis avant tout un compétiteur, je veux gagner»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Lewis Hamilton affirme ne pas être déconcentré par son arrivée chez Ferrari la saison prochaine : « Je suis avant tout un compétiteur, je veux gagner. Penser à l’année prochaine ne va pas m’aider à y parvenir. »

«À un moment donné, je devrai entamer des conversations gênantes avec Toto»