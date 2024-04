F1 : Hamilton s'enflamme pour Mercedes !

Arnaud De Kanel

Après un Grand Prix d'Australie chaotique où ses deux pilotes avaient dû abandonner, Mercedes a retrouvé un peu d'allant ce vendredi à Suzuka. George Russell et Lewis Hamilton ont été agréablement surpris des performances de leur monoplace durant cette première journée d'essais libres, « la meilleure » de leur saison selon le septuple champion du monde.

Comme Max Verstappen, Lewis Hamilton et George Russell ont abandonné à Melbourne il y a de cela bientôt deux semaines. Logiquement touchés après un début de saison qui n'était déjà pas à la hauteur des attentes de l'écurie mais à la hauteur des craintes des pilotes, les deux hommes se sont rassurés vendredi à Suzuka pour la première journée d'essais libres. Deuxième meilleur temps de la seconde séance, Lewis Hamilton a souligné les progrès de Mercedes.



F1 : Hamilton dévoile un problème avec Mercedes https://t.co/fhKK7aWhi7 pic.twitter.com/8U6Ehr4Jxc — le10sport (@le10sport) April 5, 2024

«La meilleure séance pour nous cette année et le meilleur ressenti de la voiture»

« Les EL1 ont été une excellente séance pour nous. C’était la meilleure séance pour nous jusqu’à présent cette année et le meilleur ressenti de la voiture. Je me sentais très positif et impatient à l’approche des EL2 car c’est un circuit que tous les pilotes aiment. C’était donc dommage de ne pas avoir beaucoup roulé. Au cours des deux dernières années ici, nous avons eu du mal avec une voiture qui avait un équilibre incohérent et qui était difficile à conduire », a déclaré Lewis Hamilton dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Le septuple champion du monde ne veut donc pas trop modifier ses réglages.

«J’espère que nous pourrons bâtir sur cette base»