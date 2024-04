F1 : Verstappen chez Mercedes, le transfert impossible prend forme

Arnaud De Kanel

Dans la perspective du départ imminent de Lewis Hamilton chez Ferrari pour la saison prochaine, l'écurie Mercedes se trouve dans l'obligation de dénicher un remplaçant à la hauteur. Les spéculations vont bon train quant à l'identité de ce successeur potentiel, et parmi les noms évoqués figure celui de Max Verstappen. Toto Wolff, le directeur de l'écurie Mercedes, a lui-même confirmé que Verstappen était sa priorité. Le transfert que l'on pensait encore impossible il y a un mois commence donc à prendre forme.

Le bouleversement provoqué par le départ annoncé de Lewis Hamilton vers Ferrari pour la saison prochaine a créé une onde de choc dans le monde de la Formule 1, incitant Mercedes à se mettre en quête de son successeur. Parmi les diverses pistes explorées en interne, une émerge avec une force inattendue : celle menant à Max Verstappen. Alors que le pilote néerlandais était considéré comme hors d'atteinte, étant lié à Red Bull jusqu'en 2028, la récente crise traversée par l'écurie autrichienne a bouleversé la donne. Désormais, l'idée de voir Verstappen remplacer Hamilton n'est plus une simple chimère. Cette possibilité, qui semblait irréaliste il y a peu, gagne en crédibilité, comme l'a même confirmé Toto Wolff, le directeur de l'équipe Mercedes.

Wolff confirme pour Verstappen

« Oui, Verstappen est l'option numéro 1 ! On voit ses performances, mais je ne voudrais pas négliger les autres aussi. Je pense que nous devons nous remettre en question, Nous devons nous demander ce que nous pouvons faire avec cette voiture. Ensuite, c’est beaucoup plus facile, quel que soit le pilote de la deuxième voiture, c’est beaucoup plus facile pour George parce qu’il a le potentiel d’être champion du monde et bien plus encore », a confié le patron de Mercedes la semaine passée. Cependant, il ne ferme pas la porte à d'autres options, citant notamment Fernando Alonso, Carlos Sainz ou encore la pépite Andrea Kimi Antonelli.

«Nous avons donc plusieurs options»