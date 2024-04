F1 : Surprise, il tacle Verstappen

Jean de Teyssière

Max Verstappen est en train de marquer l'histoire de la Formule 1. Le pilote Red Bull a réussi à remporter les trois derniers championnats du monde de Formule 1, dont les deux derniers avec une facilité déconcertante. C'est justement cette impression de facilité qui rendrait les titres du Néerlandais moins prestigieux. En effet, Alain Prost estime que les deux derniers titres de Verstappen ont moins de valeur que le premier qu'il a pu remporter.

En 2021, au terme d'un championnat épique du début à la fin, avec Lewis Hamilton et Max Verstappen au coude-à-coude pour le titre, c'est finalement le Néerlandais qui s'est imposé à Abu Dhabi pour devenir champion du monde de Formule 1 pour la première fois de sa carrière. Avant cette course, les deux pilotes étaient à égalité, ce qui rend cette victoire encore plus incroyable. Les deux saisons suivantes, il est redevenu champion sans trop de difficulté.

«Un championnat vaut plus pour le pilote vainqueur lorsqu’il y a une bagarre entre deux ou trois équipes»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Alain Prost, quadruple champion du monde de Formule 1, a évoqué les récents titres de champion du monde de Verstappen : « Max est l’un des meilleurs pilotes de Formule 1 aujourd’hui, voire le meilleur, nous devons l’accepter. Mais un championnat vaut plus pour le pilote vainqueur lorsqu’il y a une bagarre entre deux ou trois équipes . »

«J’espère que nous aurons une autre grande bataille comme en 2021»