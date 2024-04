F1 : Mercedes, Red Bull… Alonso balance sur son choix

Jean de Teyssière

Ce jeudi, une nouvelle annonce a secoué le monde de la Formule 1 : Fernando Alonso a prolongé avec Aston Martin jusqu'en 2026. Une nouvelle qui bouleverse le paddock, puisque son nom était tantôt lié à Mercedes, tantôt à Red Bull. Finalement, le double champion du monde reste chez Aston Martin et il a longuement détaillé les raisons.

Le 29 juillet prochain, Fernando Alonso va fêter ses 43 ans. Lors de sa dernière année avec Aston Martin, il aura donc 45 ans et fera partie des pilotes les plus vieux de l'histoire de la Formule 1. Comme sur le bon vin, le temps n'a pas de prise sur le double champion du monde espagnol.

Alonso a voulu clarifier les choses avant de prolonger

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Fernando Alonso, désormais pilote d'Aston Martin jusqu'en 2026, explique les raisons de son choix : « J’avais quelques choses à évaluer. Tout d’abord, ce n’était pas un facteur lié à la course. Pour être honnête, c’était plutôt les voyages. En regardant ce calendrier, j’avais un peu peur que cela soit lourd pour moi. Il y a tous les engagements de pré-saison avec toutes les séances photo, les prises de vue médiatiques et le lancement de la voiture. Tout ce genre de choses est assez exigeant en termes d’énergie pour les pilotes en général, et pour moi, en particulier dans cette partie de ma carrière. Alors, j’ai dit, laissez-moi traverser cette période difficile, que j’appelle le début de l’année du marketing et des médias et des choses comme ça, et puis cette période difficile de voyages, de fuseaux horaires, d’avions et ce genre de choses. Si je sens que je n’aime pas ce que je fais, je pense qu’il vaut mieux ne pas continuer à courir. Si je traverse cette période de l’année, que j’aime la course et que tout le reste ne me pèse pas, je peux continuer. Et c’est la première chose que j’ai voulu clarifier avec moi-même lors des deux premières courses. »

«Je voulais voir comment nous performions»