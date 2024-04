F1 : Hamilton galère, Mercedes prépare du lourd

Pierrick Levallet

Mercedes n'y arrive toujours pas. L'écurie allemande peine à tirer les meilleures performances possibles de sa voiture. Résultat, Lewis Hamilton galère et pointe à la 9e place du classement des pilotes. Mercedes pense toutefois avoir trouvé une piste d'amélioration et a annoncé être déjà en train de travailler dessus en vue du Grand Prix de Chine.

Après une saison 2022 cauchemardesque et une année 2023 mitigée, Mercedes traverse un nouveau calvaire pour ce début d’exercice 2024 de F1. L’écurie allemande n’a toujours pas trouvé la bonne formule pour que sa monoplace soit performante. Résultat, Lewis Hamilton peine à obtenir de bons résultats. Le septuple champion du monde pointe à la 9e place du classement des pilotes. Toutefois, Mercedes a avoué avoir peut-être trouvé une piste à explorer pour rendre la voiture meilleure.

«Nous pouvons mettre la voiture dans une bonne fenêtre»

« Le grand programme que nous avions était d’essayer de rendre la voiture un peu plus prévisible tout au long du week-end. Ce que nous avons découvert, c’est que nous pouvons la mettre dans une bonne fenêtre, mais si le vent change, la température de la piste change rapidement, cela entraîne de mauvaises performances en course et en qualifications. La fenêtre est donc trop étroite » a ainsi expliqué Andrew Shovlin dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Nous savons qu’il y a du travail à faire et nous y travaillons déjà»