F1 : Décision cruciale pour Alonso, il déballe tout

Benjamin Labrousse

Ce jeudi, Fernando Alonso a prolongé son contrat chez Aston Martin. Désormais lié à l’écurie de Lawrence Stroll jusqu’en 2026, l’Espagnol est longuement revenu sur cette décision cruciale pour sa fin de carrière. Car l’Asturien le sait, il aura 45 ans au moment de la fin de son nouveau bail, ce qui l’oblige à se montrer attentif.

C’est la grande nouvelle de ces derniers jours dans le paddock. A 42 ans, Fernando Alonso a rempilé avec Aston Martin. Arrivé au sein de l’ambitieuse écurie pour la saison 2023 en provenance d’Alpine, le double champion du monde est désormais engagé jusqu’en 2026 au sein de la formation dirigée par Mike Krack.

« J’ai senti que j’aimais trop conduire »

Dans des propos rapportés par Next-Gen Auto , Fernando Alonso est revenu sur les raisons de ce choix : « Je ne serai jamais sûr à 100 %. Mais j’ai senti que j’aimais trop conduire, que je ne pouvais pas arrêter pour le moment. Et je pense que les sacrifices que vous devez faire sont moins importants que la joie de conduire et la passion que j’ai pour la conduite. Je respire la Formule 1, je vis la Formule 1, je m’entraîne pour être en forme pour conduire des voitures de Formule 1. Je mange pour être en forme pour conduire des voitures de Formule 1. Le moment où j’ai senti que je devais changer mon mode de vie n’est pas arrivé. Mon mode de vie est excellent et j’aime ce que je fais » .

« Je ne serai pas le seul plus de 40 ans dont on parlera »