F1 : Coup de poker d’Alonso, Mercedes valide

Pierrick Levallet

Après leur incident à Melbourne, Fernando Alonso et George Russell se sont livrés une nouvelle bataille sur la piste de Suzuka au Japon. L'Espagnol a notamment misé sur son expérience pour prendre le dessus sur le Britannique, en se servant notamment d'Oscar Piastri. Le pilote de Mercedes a d'ailleurs salué la stratégie de son adversaire.

Lors du Grand Prix du Japon, Max Verstappen a pu prendre sa revanche en s’imposant après son abandon en Australie. Mais une autre bataille a fait rage en milieu de peloton. Après leur incident à Melbourne, Fernando Alonso et George Russell ont de nouveau été confrontés sur la piste de Suzuka. Et comme souvent, le pilote de 42 ans a utilisé sa grande expérience à son avantage.

Fernando Alonso s’est servi d’Oscar Piastri pour bloquer George Russell

En effet, Fernando Alonso s’est notamment servi d’Oscar Piastri pour gêner la progression de George Russell. Le pilote d’Aston Martin a fait tout son possible pour garder l’Australien dans son sillage pour qu’il bénéficie du DRS. De cette manière, Oscar Piastri était plus compliqué à dépasser que prévu pour George Russell. Le coéquipier de Lewis Hamilton a finalement réussi à prendre le dessus sur le pilote de McLaren, mais il était trop tard pour espérer terminer devant Fernando Alonso. Le Britannique s’est donc contenté d’une septième place, derrière l’Espagnol (sixième).

«C’était intelligent et je n’en attendais pas moins»