F1 : Verstappen va encore écoeurer Ferrari ?

Pierrick Levallet

Max Verstappen a pris sa revanche ce dimanche au Japon. Contraint à l'abandon en Australie, le Néerlandais a remporté le Grand Prix de Suzuka. De cette manière, le pilote de 26 ans a permis à Red Bull de rejoindre Ferrari dans l'histoire du Grand Prix. Il pourrait d'ailleurs réaliser le même exploit dans d'autres courses d'ici 2025.

Obligé d’abandonner en Australie à cause d’un problème de frein, Max Verstappen a pu prendre sa revanche sur Ferrari lors du Grand Prix du Japon ce dimanche. Le Néerlandais et Sergio Pérez n’ont laissé aucune chance à la Scuderia . Le pilote de Red Bull a alors remporté sa troisième course de la saison, mais il a également permis à l’écurie autrichienne de rattraper Ferrari dans l’histoire du Grand Prix du Japon.

F1 : Le prochain coéquipier de Verstappen déjà connu ? https://t.co/pzrz9RFyqC pic.twitter.com/rHJculMVl6 — le10sport (@le10sport) April 9, 2024

Red Bull va rejoindre Ferrari dans l'histoire du GP du Japon

En effet, Red Bull et l’équipe italienne sont désormais ex-aequo au nombre de victoires en terre japonaise (7). Un autre succès de Max Verstappen en 2025 permettra à l’écurie autrichienne de surpasser Ferrari au Japon. Le pilote de 26 ans pourrait d’ailleurs aider Red Bull à se rapprocher de la Scuderia en Chine, puisque deux victoires séparent les deux équipes. Son écurie pourrait aussi se hisser au même niveau que la Scuderia à Singapour (22 septembre 2024) d’ici quelques mois, où un seul succès sépare Ferrari et Red Bull. Le Néerlandais pourrait également faire de même d’ici 2025 en Autriche, où il ne manque que deux Grands Prix à son équipe pour rejoindre celle de Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr. Max Verstappen pourrait donc écoeurer une nouvelle fois la Scuderia .

La Scuderia déjà dépassée ailleurs ?