F1 : Mercedes doit recruter Alonso, la grande annonce

Arnaud De Kanel

Alors que le départ de Lewis Hamilton vers Ferrari pour la saison 2025 se profile, l'écurie Mercedes se penche déjà sur la question épineuse de son remplacement. Si des noms prestigieux comme Max Verstappen ou Carlos Sainz ont été évoqués, Pat Symonds, directeur technique de la Formule 1, estime qu'une autre figure emblématique de la discipline pourrait être l'homme idéal pour prendre la relève. Selon lui, Fernando Alonso, avec son expérience et son palmarès, serait parfaitement taillé pour succéder au septuple champion du monde.

Le départ imminent de Lewis Hamilton de chez Mercedes suscite de nombreuses spéculations quant à son remplaçant au sein de l'écurie allemande. Le septuple champion du monde s'apprête à boucler sa dernière saison avec Mercedes avant de rejoindre Ferrari dès 2025, laissant derrière lui un héritage inestimable. Face à ce départ majeur, plusieurs noms circulent quant à celui qui endossera le prestigieux rôle de leader chez Mercedes. Parmi les prétendants potentiels, Max Verstappen émerge comme une option de choix. Toto Wolff, le patron de l'écurie, n'a pas dissimulé son intérêt pour le pilote néerlandais, en cas de départ de ce dernier de chez Red Bull. Une telle acquisition renforcerait considérablement la position de Mercedes sur la grille de départ. Carlos Sainz, récemment remplacé par Hamilton chez Ferrari, constitue également une option plausible. Son expérience en Formule 1 et sa capacité à rivaliser au plus haut niveau en font un prétendant sérieux à la succession du pilote britannique. En outre, le nom de Fernando Alonso résonne également dans les couloirs de l'écurie allemande. L'Espagnol, arrivant à la fin de son contrat avec Aston Martin, apporterait son expertise et sa longue expérience en Formule 1, offrant ainsi une alternative de poids pour Mercedes. Pour Pat Symonds, l'écurie allemande devrait d'ailleurs privilégier en priorité le recrutement d'Alonso plutôt que celui d'un autre pilote.

«Fernando est leur homme»

Le directeur technique de la F1 s'est confié dans le podcast Beyond The Grid à ce sujet. « J’apprécie beaucoup Alonso. Je pense qu’il est incroyablement rapide. Donc, si je cherchais le meilleur résultat que je puisse obtenir en 2025, de qui aurais-je besoin pour m’aider avec ma toute nouvelle voiture de 2026 dans le cadre d’un tout nouveau règlement ? Fernando est leur homme », a déclaré Pat Symonds. Néanmoins, il souligne un problème de taille.

«Je pense que si j'étais Toto, je le ferais»