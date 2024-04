F1 : Alonso et Verstappen mettent le feu dans le paddock

Arnaud De Kanel

Le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari va avoir des répercussions sur la grille. En effet, Mercedes lui cherche un remplaçant de taille et aimerait recruter Fernando Alonso ou encore Max Verstappen. Pas forcément intéressé par le baquet disponible dans l'écurie allemande, l'Espagnol pourrait en revanche accepter de filer chez Red Bull en cas de départ du Néerlandais chez Mercedes. Un véritable jeu de chaises musicales.

Il va y avoir du mouvement dans le paddock ! Suite au transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari, Mercedes doit passer à l'action pour le remplacer et l'écurie allemande veut réaliser un gros coup, même si l'option Kimi Antonelli prend de l'ampleur ces derniers jours. Toto Wolff a en effet confirmé être intéressé par Fernando Alonso et Max Verstappen. Le premier est en fin de contrat avec Aston Martin tandis que le second menace de quitter Red Bull et se montre de plus en plus réceptif aux appels du pieds de Mercedes.



F1 : Verstappen répond au boss de Mercedes https://t.co/VJhVgnr5R1 pic.twitter.com/FuxZ1i9IG3 — le10sport (@le10sport) April 6, 2024

Mercedes rêve d'Alonso et de Verstappen

« J’adorerais avoir Max, c’est un fait. Je pense que nous allons attendre pour prendre une décision. Nous avons quelques options intéressantes. Plus nous attendrons, plus nous serons en mesure d’évaluer la situation chez Red Bull », a récemment confié Toto Wolff, lui qui avait également ouvert la porte à Fernando Alonso. « On doit considérer Fernando. C’est un pilote que je respecte énormément. Il combine à la fois le talent, la vitesse pure et l’expérience. Il possède tout, c’est un pilote complet. » Ces deux dossiers pourraient être liés.

Alonso-Verstappen, destins liés ?