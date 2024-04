F1 - Ferrari : Remplacé par Hamilton, il jubile

Benjamin Labrousse

A l’issue de cette saison, Carlos Sainz laissera son baquet chez Ferrari à Lewis Hamilton (Mercedes). En attendant de retrouver un projet, le pilote espagnol réalise un début de saison tonitruant. Auteur d’un nouveau podium dimanche lors du Grand Prix du Japon, Sainz s’est félicité de la nouvelle monoplace conçue par la Scuderia.

Cette saison 2024 s’annonce comme palpitante à bien des égards. Si ce dimanche à l’occasion du Grand Prix du Japon, Max Verstappen est venu rappeler qu’il filait tout droit vers un quatrième titre de champion du monde, derrière, le sprint est lancé. Vainqueur en Australie il y a deux semaines, Carlos Sainz a de nouveau été performant à Suzuka, terminant la course à la troisième position. C’est simple, derrière les deux Red Bull, l’Espagnol semble clairement être le plus rapide de la grille. Un comble lorsque l’on sait que Sainz laissera son baquet à Lewis Hamilton la saison prochaine chez Ferrari.

« J’étais très rapide, je volais »

Dans des propos relayés par Motorsport.com , Carlos Sainz s’est félicité de sa performance au Japon : « C’était une bonne course ; je savais qu’un podium était possible si je faisais une course parfaite et aujourd’hui, même si à certains moments, cela semblait compliqué, je savais exactement ce qui se passait avec un arrêt, deux arrêts… J’ai réalisé deux arrêts et à la fin, avec les durs, j’étais très rapide, je volais et j’ai pu faire les manœuvres pour obtenir ce podium que je voulais vraiment » .

« Avec cette voiture, on peut un peu plus briller »