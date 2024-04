F1 : Le prochain coéquipier de Verstappen déjà connu ?

Arnaud De Kanel

Les tensions commencent à s'apaiser du côté de Red Bull, ce qui compromet un départ de Max Verstappen à l'issue de la saison. L'écurie autrichienne continue pourtant de s'occuper de l'avenir de ses pilotes et par la voix de Christian Horner puis d'Helmut Marko, elle a confirmé que s'il continuait sur cette lancée, Sergio Perez sera conservé en 2025 afin d'épauler le Néerlandais.

Red Bull était dans l'incertitude la plus totale quant à l'avenir de Max Verstappen il y a de cela quelques semaines. Désormais, le sportif a repris le dessus et la question passe en second plan. Désormais, il question de l'avenir de son coéquipier, Sergio Perez. Avant le lancement de la saison 2024, le Mexicain était plus que jamais sur la sellette. A la faveur de bons résultats sur les quatre premières courses de l'année, ce n'est plus le cas pour Perez qui pourrait prolonger s'il parvient à tenir le rythme actuel.

«Checo a la priorité»

« Le marché des pilotes dans son ensemble semble très précoce cette année, et tout le monde semble se précipiter, alors que nous en sommes à quatre courses faites seulement. Nous ne sommes pas très pressés, et évidemment il y a un grand intérêt pour nos voitures, comme on peut s’y attendre. Checo a la priorité. Mais il faudra encore quelques courses avant de commencer à penser à l’année prochaine. (...) Il sait qu’il est en fin de contrat pour l’année prochaine mais il a commencé la saison de la meilleure façon possible », a déclaré Christian Horner dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Helmut Marko a emboité le pas.

«Checo donne l’impression qu’il peut le faire»