F1 – Départ d’Hamilton : Verstappen répond au boss de Mercedes

Après un Grand Prix d'Australie qui s'est vite terminé pour Max Verstappen car obligé d'abandonner, le triple champion du monde néerlandais a repris les choses en main en remportant le Grand Prix du Japon. Cette victoire acquise facilement fait dire à Toto Wolff qu'il a déjà remporté le championnat du monde. Selon Verstappen, c'est une façon de le caresser dans le sens du poil, dans l'ambition de le faire venir chez Mercedes la saison prochaine.

Lewis Hamilton ne terminera pas sa carrière de pilote de Formule 1 avec Mercedes. En 2025, il va rejoindre la mythique écurie de Ferrari, en lieu et place de Carlos Sainz. Mercedes cherche donc un remplaçant à son pilote britannique et de nombreuses feraient état d'une arrivée de Max Verstappen.

«Personne ne rattrapera Max cette année, il pilote aussi bien que jamais»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Toto Wolff, le directeur de Mercedes, sacre déjà Max Verstappen, vainqueur au Japon : « Personne ne rattrapera Max cette année. Il pilote aussi bien que jamais et sa voiture est tout simplement spectaculaire. Vous pouvez voir où il gère les pneus et comment il le fait. En gros, cette saison, ce qui va se jouer, c’est le meilleur des autres. Chez les pilotes et chez les équipes. C’est le combat qui est en cours. J’espère que nous pourrons rattraper les McLaren et les Ferrari et nous battre pour la 2e place. Voilà, c’est ce que c’est cette année et ce que c’était l’année dernière. Nous avons été 2e l’année dernière. »

«Dernièrement, Toto a été vraiment gentil, disant beaucoup de belles choses sur moi!»