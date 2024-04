F1 - Verstappen : Le boss de Mercedes abdique !

Arnaud De Kanel

Deux semaines après son abandon en Australie, Max Verstappen a déjà renoué avec le succès en remportant le Grand Prix du Japon avec la manière. Le Néerlandais a une nouvelle fois montré que sans incident mécanique, il est tout simplement le plus fort cette saison, au point de tuer les espoirs de Mercedes après seulement quatre courses.

Le doute n'est pas un mot familier à Max Verstappen. Contraint à l'abandon en Australie, le Néerlandais a réglé la mire ce week-end en dominant de la tête et des épaules ses concurrents à Suzuka. Pole position, victoire finale, meilleur tour en course... Le triple champion du monde en titre a tout raflé et il a rappelé qui était le patron. Du côté de Mercedes, Toto Wolff a déjà rendu les armes.

«Personne ne va rattraper Max cette année»

Le patron de l'écurie allemande n'y croit plus. Pour lui, il ne sera pas possible de rattraper Max Verstappen. « Personne ne va rattraper Max cette année. Son pilotage et sa voiture sont impressionnants. Vous pouvez voir comment il parvient à gérer ses pneus... Pour résumer, le reste de la saison va désormais consister en une bagarre pour être le meilleur des autres. J'espère qu'on pourra réduire l'écart avec les McLaren et les Ferrari afin de se battre pour des deuxièmes places. Ca sera comme ça cette année, et c'était déjà comme ça l'année dernière », a déclaré un Toto Wolff fataliste en conférence de presse. De son côté, Max Verstappen entretient le suspense.

