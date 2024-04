F1 - Red Bull : Alonso répond cash à Verstappen !

Jean de Teyssière

Avec le départ de Lewis Hamilton chez Ferrari, une place est vacante chez Mercedes. Une situation qui pourrait conduire à de nombreux départs de part et d'autre et plusieurs pilotes s'amusent à inviter les uns et les autres dans leurs écuries. Max Verstappen s'est réjoui à l'idée de partager son baquet avec Fernando Alonso, même si ce dernier souhaite rester chez Aston Martin.

Fernando Alonso, 42 ans, est toujours un pilote en activité. Chez Aston Martin depuis l'année 2023, le double champion du monde espagnol se voit encore rouler quelques années. Mais avec quelle écurie ?

«Je peux bien m’entendre avec Fernando»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Max Verstappen évoquait la potentielle arrivée de Fernando Alonso chez Red Bull : « Je me fiche de savoir qui est assis à côté de moi. Je l’ai également dit à l’équipe. Je m’assume toujours et, à mon avis, je peux battre tout le monde. Mais, puisque vous me le demandez, je trouverais étrange d’embaucher un pilote de 42 ans. Red Bull a toujours eu pour tradition de former soi-même de jeunes pilotes. Elle s’est déjà écartée de cette tendance avec la signature de Sergio Perez, car il n’y avait personne dans le pool à l’époque. Mais ça irait plus loin encore avec un pilote de 42 ans. Je peux bien m’entendre avec Fernando, ce n’est pas le problème. Mais je regarde aussi l’avenir de l’équipe. En fin de compte, c’est à eux de décider qui pilote. »

F1 - GP du Japon : Verstappen bien parti pour imiter Schumacher ! https://t.co/yaifxp3nsH pic.twitter.com/LopVvvEqpc — le10sport (@le10sport) April 6, 2024

«Je parlerai d’abord à Aston Martin si je décide de continuer»