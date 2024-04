F1 - Red Bull : Alonso se fait recaler par Verstappen

Hugo Chirossel

Alors qu’il arrive à la fin de son contrat avec Aston Martin, Fernando Alonso est un des pilotes qui va animer le mercato de la Formule 1. L’Espagnol a récemment été lié à Mercedes pour succéder à Lewis Hamilton, ou bien à Red Bull pour remplacer Sergio Pérez, voire Max Verstappen. Ce dernier trouverait bizarre que l’écurie autrichienne s’attache les services d’un pilote âgé de 42 ans.

À partir de 2025, Lewis Hamilton a décidé de prendre la direction de Ferrari, où il évoluera aux côtés de Charles Leclerc. Carlos Sainz pourrait ainsi lui succéder chez Mercedes, tout comme Fernando Alonso. En effet, le double champion du monde arrive à la fin de son contrat avec Aston Martin. L’Espagnol a confié qu'il voulait prendre le temps de réfléchir à ce qu’il voulait faire de son avenir, lui qui risque d’être convoité.

F1 : Verstappen répond au boss de Mercedes https://t.co/VJhVgnr5R1 pic.twitter.com/FuxZ1i9IG3 — le10sport (@le10sport) April 6, 2024

«Je me fiche de savoir qui est assis à côté de moi»

Toto Wolff a avoué que « personne ne peut écarter Fernando s’il est disponible », tandis que selon Ralf Schumacher, Fernando Alonso aurait déjà eu des discussions avec Red Bull dernièrement, où il pourrait prendre la place de Sergio Pérez. Interrogé à ce sujet, Max Verstappen a d’abord répondu : « Je me fiche de savoir qui est assis à côté de moi. Je l’ai également dit à l’équipe. Je m’assume toujours et, à mon avis, je peux battre tout le monde . »

«Je trouverais étrange d’embaucher un pilote de 42 ans»