F1 : Red Bull va recruter son bourreau ?

Comme à Singapour la saison passée, Carlos Sainz a stoppé la série de victoires de Red Bull. Après sa victoire au Grand Prix d'Australie, le pilote a attiré l'attention du côté de Red Bull. Christian Horner, directeur de l'écurie autrichienne, a évoqué la possibilité d'accueillir l'Espagnol de Ferrari la saison prochaine. Cette révélation survient alors que le départ de Sainz de la Scuderia est déjà acté, en prévision de l'arrivée très attendue de Lewis Hamilton au sein de l'écurie italienne en 2025.

Red Bull tient son bourreau. Une nouvelle fois, Carlos Sainz est venu mettre fin à la série de l'écurie autrichienne. Cette fois-ci, c'est à Melbourne que l'Espagnol a tiré profit de l'abandon de Max Verstappen et signer la troisième victoire de sa carrière, sa première en cette année 2024 qui avait pourtant très mal démarrée. En effet, Sainz a appris qu'il ne sera pas conservé par Ferrari suite à l'arrivée de Lewis Hamilton. A la recherche d'un nouveau challenge, l'Espagnol pourrait débarquer chez Red Bull qui a été marqué par sa prestation en Australie.

«On ne peut exclure aucune possibilité»

« Nous voulons former le meilleur duo possible pour Red Bull Racing, donc parfois, il faut aussi regarder en dehors de notre pool. Le marché est raisonnablement fluide en ce moment, comme vous le savez. Je veux dire, sur la base d’une performance comme celle de Carlos, on ne peut exclure aucune possibilité », a déclaré Christian Horner. Le directeur de Red Bull reconnait que Sainz est le nouveau bourreau de l'écurie autrichienne.

«Il semble être notre pire ennemi»