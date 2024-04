F1 : Alonso au coeur d'un clash ? Aston Martin balance

Arnaud De Kanel

Moins souveraine qu'en début de saison dernière, l'écurie Aston Martin déçoit. Comme l'an dernier, Fernando Alonso réussit à tirer le maximum de sa monoplace pendant que Lance Stroll fait tout le contraire. Frustré, le Canadien s'est même énervé auprès de son équipe à la radio dimanche en pleine course à Suzuka. Le directeur de l'écurie britannique, Mike Krack, a donné sa version des faits.

Belle surprise du début d'année 2023, Aston Martin est à la peine en 2024. Auteur d'une belle sixième place à Suzuka dimanche, Fernando Alonso continue de faire de son mieux avec la monoplace tandis que Lance Stroll est à nouveau en difficulté, lui qui n'a inscrit que neuf petits points en quatre courses, contre 24 pour son coéquipier. Peu loquace face aux journalistes, le Canadien donne au grand public l'impression d'être désagréable et cela s'est confirmé en course dimanche puisqu'il a disjoncté. « C’est incroyable à quel point notre vitesse est mauvaise. C’est comme une catégorie différente », a pesté Stroll s'adressant à son équipe via la radio. Un craquage qui n'est pas sans rappeler celui de Fernando Alonso en 2015, au Japon déjà, quand l'Espagnol avait parlé d'un « moteur de GP2. » Mike Krack a tenté d'expliquer le problème.

F1 : Red Bull menacé ? Ferrari annonce la couleur ! https://t.co/pD5eCZX8QO pic.twitter.com/JJSVKGBidU — le10sport (@le10sport) April 8, 2024

«Il y a de très petites différences en termes de performances en ligne droite»

« C’est quelque chose que j’ai examiné en course directement. Ce que vous voyez dans le peloton, c’est qu’il y a de très petites différences en termes de performances en ligne droite. Mais ce que vous constatez, c’est qu’à différents moments de la course, il y a différentes conditions de pneus, et l’accélération en sortie de virage est différente », a déclaré le directeur de l'écurie Aston Martin, avant d'ajouter.

«A conditions égales, la vitesse de Lance était égale à celle de ses rivaux»