F1 : Chassé par Hamilton, il lâche une annonce sur son avenir

Jean de Teyssière

La saison prochaine, Lewis Hamilton fera partie de l'écurie Ferrari. Carlos Sainz, qui voyait son contrat courir jusqu'à la fin de l'année, va devoir se trouver un nouveau point de chute. Pour le moment, il n'a pas officiellement trouvé son bonheur mais vu ses performances, il ne devrait pas avoir de difficulté. Après son nouveau podium au Japon, il explique discuter avec de nombreuses écuries...

Après sa belle victoire en Australie, Carlos Sainz est de nouveau monté sur le podium au Japon. Troisième, derrière les deux pilotes Red Bull, le pilote espagnol a de nouveau réalisé une belle course qui doit donner des idées à plusieurs écuries.

«Mais les équipes savent que je suis disponible alors voyons ce qui se passe»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Carlos Sainz, le pilote Ferrari s'est exprimé sur son futur : « Je pense que cela dépend aussi d’autres pilotes, d’autres équipes et de ce qu’elles choisissent de faire. Il y a des rumeurs chez Red Bull et tant que ça ne sera pas clair, rien ne bougera vraiment. Mais les équipes savent que je suis disponible alors voyons ce qui se passe. Très certainement. J’ai fait une bonne course, je savais que le podium était possible si je faisais une course parfaite. Parfois, ça avait l’air un peu délicat, je ne comprenais pas exactement ce qui se passait avec les pilotes sur un ou deux arrêts, du coup je pensais que deux arrêts étaient bien pires mais quand j’ai mis le dur à la fin, j’étais très rapide, j’ai volé là-bas et j’ai pu effectuer les dépassements nécessaires pour obtenir le podium pour lequel je recherchais vraiment. »

«C’est vrai que nous discutons avec de nombreuses équipes»