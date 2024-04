F1 - Verstappen : Le suspense est déjà fini ?

Arnaud De Kanel

Deux semaines après son abandon à Melbourne, Max Verstappen était forcément très attendu ce week-end au Japon. Le triple champion du monde en titre n'a pas douté en dominant outrageusement ce week-end de course à Suzuka. Une victoire implacable qui laisse peu de place au suspense pour le reste de la saison tant son avance semble déjà irrattrapable.

Max Verstappen ne boxe définitivement pas dans la même catégorie que les autres. Profitant d'une Red Bull supersonique qui a retrouvé de sa superbe, le Néerlandais a ajouté à cela son talent pour ne faire qu'une bouchée de ses concurrents ce week-end à Suzuka. Vainqueur pour la troisième fois de suite au Japon, une première depuis Michael Schumacher, Verstappen a peut-être mis fin au suspense après seulement quatre courses.

Verstappen a-t-il plié le championnat ?

Le bilan est lourd pour les concurrents de Max Verstappen à l'issue de ce Grand Prix du Japon. Outre sa victoire et le meilleur tour en course qui lui ont permis de remporter 26 points, la performance du Néerlandais a assommé ses rivaux. Ce succès vaut certainement plus que les 26 points glanés par le pilote Red Bull. Le différentiel semble trop conséquent pour les autres. Toto Wolff ne se fait déjà plus d'illusion. « Personne ne va rattraper Max cette année. Son pilotage et sa voiture sont impressionnants. Vous pouvez voir comment il parvient à gérer ses pneus... Pour résumer, le reste de la saison va désormais consister en une bagarre pour être le meilleur des autres. J'espère qu'on pourra réduire l'écart avec les McLaren et les Ferrari afin de se battre pour des deuxièmes places. Ça sera comme ça cette année, et c'était déjà comme ça l'année dernière », a confié le directeur de Mercedes.



Grâce à ce succès, Max Verstappen compte 13 points d'avance sur son dauphin Sergio Perez, 18 sur Charles Leclerc, 53 sur George Russell ou encore 67 sur Lewis Hamilton, le tout après quatre courses. De quoi tuer tout suspense.

Le classement à l'issue du Grand Prix du Japon

1. Verstappen (77 pts)

2. Perez (64 pts)

3. Leclerc (59 pts)

4 Sainz (55 pts)

5. Norris (37 pts)

6. Piastri (32 pts)

7. Russell (24 pts)

8. Alonso (24 pts)

9. Hamilton (10 pts)

10. Stroll (9 pts)

11. Tsunoda (7 pts)

12. Bearman (6 pts)

13. Hülkenberg (3 pts)

14. Magnussen (1 pt)

15. Albon (0 pt)

16. Zhou (0 pt)

17. Ricciardo (0 pt)

18. Ocon (0 pt)

19. Gasly (0 pt

20. Bottas (0 pt)

21. b (0 pt)