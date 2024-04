F1 - Ferrari : Red Bull lance un avertissement à Verstappen

Pierrick Levallet

Après avoir assisté à la victoire de Carlos Sainz Jr en Australie, Max Verstappen a pris sa revanche au Japon ce dimanche. Le Néerlandais a remporté sa troisième course de la saison. Mercedes a alors jeté l'éponge, indiquant que le triple champion du monde était imbattable. Mais Red Bull refuse d'écarter ses adversaires comme Ferrari trop vite.

Contraint à l’abandon en Australie, Max Verstappen a pu prendre sa revanche ce dimanche lors du Grand Prix du Japon. Le Néerlandais a remporté sa troisième course de la saison, en terminant devant Sergio Pérez et Carlos Sainz Jr. De ce fait, Toto Wolff a annoncé que le championnat des pilotes était déjà plié.

Mercedes jette l'éponge face à Verstappen

« Personne ne va rattraper Max cette année. Son pilotage et sa voiture sont impressionnants. Vous pouvez voir comment il parvient à gérer ses pneus... Pour résumer, le reste de la saison va désormais consister en une bagarre pour être le meilleur des autres » a lancé le patron de Mercedes. Mais pour Helmut Marko, Red Bull ne doit pas écarter les adversaires potentiels comme Ferrari trop vite.

«Nous ne pouvons pas encore les radier»