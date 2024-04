F1 : Ferrari fait paniquer Red Bull ?

Hugo Chirossel

Deux semaines après l’abandon de Max Verstappen en Australie, Red Bull a rebondi ce week-end lors du Grand Prix du Japon en décrochant un doublé. Christian Horner a salué la performance de ses pilotes, mais a tout de même reconnu que Red Bull ressentait la pression mise par Ferrari.

Deux semaines après le doublé de Ferrari, c’est cette fois-ci Red Bull qui a réussi à placer ses deux pilotes sur les deux plus hautes marches du podium. Contraint d’abandonner en Australie, Max Verstappen a décroché sa troisième victoire de la saison lors du Grand Prix du Japon, devant son coéquipier Sergio Pérez et Carlos Sainz.

« C’est formidable de rebondir avec un doublé au Japon »

« C’est formidable de rebondir avec un doublé au Japon, le pays d’origine de Honda. Une belle performance, un superbe pilotage de Max, et Checo a encore une fois réalisé une solide performance », a déclaré Christian Horner, dans des propos relayés par Nextgen-Auto . « C’est une belle performance. Nous avons monopolisé la première ligne, un doublé, le tour le plus rapide et l’arrêt au stand le plus rapide. Donc dans l’ensemble, une belle performance d’équipe . »

« Nous sommes sous pression même si nous conservons encore un léger avantage »