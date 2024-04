F1 - GP de Chine : Verstappen craque déjà

Arnaud De Kanel

Après avoir fait escale au Japon ce week-end, la Formule 1 va poursuivre sa tournée asiatique la semaine prochaine à l'occasion du Grand Prix de Chine. Suite à la pandémie de Covid-19, la course n'a plus été courue depuis maintenant 5 ans. Les pilotes vont donc manquer de repères et ils n'auront pas vraiment le temps d'en prendre car il n'y aura qu'une seule séance d'essais libres, format sprint oblige. De quoi susciter la colère et l'incompréhension de Max Verstappen.

La Formule 1 va faire son grand retour à Shanghai le week-end prochain, une première depuis 5 ans. Toujours présent sur le calendrier, le Grand Prix de Chine est annulé depuis 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Il marquera également le retour du format sprint que déteste Max Verstappen. Le triple champion du monde en titre ne comprend pas pourquoi la F1 a opté pour ce format précis en Chine, sur un circuit qui n'est plus familier aux pilotes qui n'auront qu'une seule séance d'essais libres pour prendre leurs marques. Et il l'a fait savoir...

F1 : Mercedes doit recruter Alonso, la grande annonce https://t.co/M4tepdtQRt pic.twitter.com/QOrXiH4Son — le10sport (@le10sport) April 8, 2024

«Il aurait été préférable d’avoir un week-end de course normal en Chine»

« Oui, c’est très intelligent de faire ça… Je pense que ce n’est pas génial, disons-le, de faire cela. Parce que lorsque vous n’êtes pas allé sur un circuit pendant un certain temps, vous ne savez jamais ce que vous allez vivre, n’est-ce pas ? Il aurait donc été préférable d’avoir un week-end de course normal en Chine », a lâché Max Verstappen dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Il espère que cela ne causera pas trop de problème.

«Ce n’est pas la chose la plus intelligente à faire»