F1 - Ferrari : Fiasco pour Hamilton ?

Jean de Teyssière

L'année prochaine, Lewis Hamilton ne sera plus un pilote Mercedes car il va rejoindre l'écurie Ferrari. Carlos Sainz lui laissera son baquet et le Britannique formera un duo attendu avec Charles Leclerc. Si tout le monde se réjouit d'avance de cette future collaboration, la légende de Ferrari, Alain Prost, ne voit pas forcément d'un bon œil l'arrivée du septuple champion du monde.

À 39 ans, Lewis Hamilton s'apprête à vivre l'ultime défi de sa carrière de pilote de Formule 1. En 2025, il rejoindra Ferrari pour tenter de leur redonner leurs lettres de noblesse, perdues depuis la fin de l'ère Michael Schumacher. Mais est-ce vraiment une bonne idée ? Alain Prost a répondu à cette question.

«La question est de savoir si c'est une bonne décision»

Dans des propos rapportés par Motorsport , Alain Prost a réagi à l'arrivée future de Lewis Hamilton chez Ferrari : « Je peux comprendre sa décision, parce que lorsque tu es dans une écurie comme Mercedes, avec qui tu n'as pas gagné de Grand Prix depuis deux ans et qui a du mal à revenir aux avant-postes, à son âge, il se dit 'OK, pourquoi ne pas essayer quelque chose de différent ?'. Je ne suis pas sûr qu'il ait eu la possibilité d'aller chez Red Bull, en tout cas pas avec Max [Verstappen], c'est certain, ce n'est pas possible. Après, il y avait Ferrari, surtout avec le changement de réglementation en 2026. Ça ne laisse qu'une année, en 2025, pour s'installer dans l'équipe. Après 2026, il aura 42 ans, peut-être même 43, donc ce sera une autre histoire. Mais je peux comprendre qu'il ne veuille pas arrêter de courir. La question est de savoir si c'est une bonne décision. Est-ce que ce sera un bon choix ? Et on peut aussi se poser la question pour Ferrari. »

«Je pense que ce n'est pas si facile»