F1 : Hamilton-Leclerc, le clash n'aura pas lieu !

Arnaud De Kanel

Comme annoncé avant le lancement de la saison 2024, Lewis Hamilton va rejoindre Ferrari dans les prochains. Le Britannique va connaitre un nouvel équipier en la personne de Charles Leclerc, installé confortablement au sein de la Scuderia depuis plusieurs années. Pas réputé pour faire de cadeaux à son partenaire, Hamilton va-t-il se prendre la tête avec le Monégasque ? Giancarlo Fisichella ne le croit pas.

C'est une nouvelle page de l'histoire de la Formule 1 qui va s'écrire sous nos yeux, et pas n'importe laquelle. Pilote le plus titré de tout les temps à égalité avec Michael Schumacher, Lewis Hamilton va rejoindre l'écurie la plus titrée de l'histoire en 2025, à savoir Ferrari. Certains craignent que la cohabitation avec Charles Leclerc se passe mal, mais Giancarlo Fisichella fait partie des confiants.

«Je suis sûr qu’ils travailleront ensemble et que ce sera»

Pour lui, il n'y aura pas de clash entre les deux pilotes. « Ce sont deux grands pilotes. Charles est chez Ferrari depuis plusieurs années et il connaît déjà tout le monde. Les gens s’attendent à ce qu’il gagne des courses cette année, mais aussi l’année prochaine avec Lewis. Je suis sûr qu’ils travailleront ensemble et que ce sera bien. Ils seront comparés l’un à l’autre, mais il sera important qu’ils travaillent ensemble », a déclaré Giancarlo Fisichella dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Il ne doute pas non plus de la réussite de Lewis Hamilton dans sa nouvelle équipe, même si cela risque de prendre du temps.

«Il devra s’intégrer dans la famille Ferrari, ce qui prendra du temps»