F1 : Alonso a choisi son écurie, son entourage balance

Arnaud De Kanel

Fernando Alonso a pris sa décision ! Courtisé par Red Bull et Mercedes, le vétéran du paddock a signé un nouveau contrat pluriannuel avec Aston Ferrari. Le pilote espagnol part donc pour au moins deux saison supplémentaires dans l'écurie britannique qu'il n'a jamais songé à quitter sauf s'il partait à la retraite. Pedro de la Rosa l'a confirmé.

Le coup de tonnerre n'aura finalement pas lieu. Annoncé chez Mercedes pour remplacer Lewis Hamilton mais également chez Red Bull en cas de départ de Max Verstappen, Fernando Alonso a décidé de prolonger l'aventure avec Aston Martin. Il n'a d'ailleurs jamais pensé à quitter son écurie actuelle selon Pedro de la Rosa. La seule question était de savoir s'il voulait continuer ou non sa carrière en Formule 1.

«Il a tenu parole»

« Je pense qu’une chose qui est très importante est le fait que Fernando a toujours tenu parole. Au début de la saison, il n’était pas sûr de vouloir continuer en Formule 1 pendant une année supplémentaire en 2025 et il a dit : ’J’ai besoin d’un peu de temps pour y réfléchir et réfléchir à la façon dont je progresse au cours de l’année. Et puis quand je serai prêt, je vous le ferai savoir’. Il a tenu parole. Au moment où il a réalisé que son niveau d’énergie était suffisamment élevé et qu’il voulait s’engager davantage dans la Formule 1, il a simplement dit : ’Je veux continuer avec Aston Martin’. Je pense donc que la question n’était pas vraiment avec quelle équipe, mais s’il voulait continuer en F1. Le niveau d’intensité avec lequel il aborde le sport est très critique pour lui. La vraie question qui était sur la table était de savoir si Fernando voulait continuer en F1 », a déclaré l'ambassadeur d'Aston Martin F1 dans des propos relayés par Nextgen-Auto , avant de poursuivre.

«La réalité au sein de notre équipe et avec Fernando a toujours été celle-là»