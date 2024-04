F1 - Mercedes : Hamilton a choisi son successeur !

Arnaud De Kanel

En décidant de rejoindre Ferrari à l'issue de son contrat, Lewis Hamilton laisse Mercedes dos au mur. L'écurie allemande n'a toujours pas annoncé son successeur mais plusieurs rumeurs existent. La plus folle d'entre-elles mène à la piste Sebastian Vettel, retraité depuis 2022. Hamilton aimerait que le pilote allemand le remplace.

Mercedes cherche un remplaçant à Lewis Hamilton. Selon La Gazzetta dello Sport , il devrait s'agir de Carlos Sainz mais l'écurie allemande n'a encore rien officialisé et laisse donc place aux rumeurs. Depuis plusieurs semaines, il est question d'un improbable retour de Sebastian Vettel qui pourrait se voir offrir le prestigieux volant Mercedes en lieu et place d'Hamilton. Et le Britannique n'est pas contre, bien au contraire.



«J’adorerais qu’il revienne»

« J’adorerais que Seb revienne et je pense que ce serait une option incroyable pour l’équipe. Un pilote allemand, pilote vainqueur de plusieurs championnats du monde et quelqu’un qui a des valeurs incroyables qui continuerait à faire avancer l’équipe. J’adorerais qu’il revienne. La seule chose qui me tient vraiment à cœur, c’est que l’équipe engage quelqu’un de bien intégré et qui soit en phase avec l’équipe et vers où elle va », a déclaré Lewis Hamilton à Suzuka la semaine dernière. Cependant, il ne fait pas de Vettel une obsession et réclame simplement un pilote tourné vers l'équipe.

