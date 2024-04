F1 : Coup de poker d’Alpine, il dénonce un fiasco

Pierrick Levallet

Les Grands Prix se suivent et se ressemblent pour Alpine. L'écurie française n'arrive pas à trouver les solutions pour remonter la pente. Pierre Gasly et Esteban Ocon ne parviennent pas à redresser la barre. D'ailleurs, le pilote de 27 ans a fait savoir que la stratégie d'Alpine au Japon avait été un fiasco total.

Si Max Verstappen a pu prendre sa revanche en remportant le Grand Prix du Japon après son abandon en Australie, Alpine a vécu un nouveau week-end compliqué. Esteban Ocon et Pierre Gasly ont terminé respectivement à la 15e et 16e place avec un tour de retard sur le pilote de Red Bull. Les Grands Prix se suivent et se ressemblent pour l’écurie française, qui n’arrive pas à redresser la barre. Esteban Ocon a d’ailleurs dénoncé un échec dans la stratégie d’Alpine à Suzuka.

«J’avais l’impression de ne pas pouvoir me battre»

« En ce qui concerne la stratégie, nous avons essayé d’être audacieux et de faire l’undercut sur beaucoup de voitures, ce que nous avons réussi. On a fait un pas en arrière. Nous avons dépassé quatre voitures à un moment donné. Mais je n’ai rien pu faire pour les retenir. Et c’est tout ce qu’il y avait, malheureusement. J’avais l’impression de ne pas pouvoir me battre. Les autres étaient dans une autre catégorie. Il y a des choses que nous avons changées qui pourraient signifier que nous avons plus de mal en course. Mais il est certain que ce n’était pas bon » a indiqué le pilote de 27 ans dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

Alpine est au fond du gouffre

Depuis le début de saison, Alpine n’a inscrit aucun point et pointe donc logiquement à la dernière place du classement constructeur, ex-aequo avec Williams et Kick Sauber. L’écurie française déçoit et n’arrive visiblement pas à trouver les solutions pour régler ses problèmes. Esteban Ocon et Pierre Gasly ne parviennent pas à remonter la pente. Reste maintenant à voir si la situation s’arrangera rapidement pour Alpine. Mais pour l’instant, personne ne voit le bout du tunnel au sein de l’équipe française.