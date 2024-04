F1 : Le cauchemar continue pour Alpine, Gasly déballe tout

Benjamin Labrousse

Depuis le début de la saison, Alpine n’y arrive pas. Dimanche, l’écurie française a une nouvelle fois connu une course très compliquée, de plus en plus inquiétant alors que la saison se poursuit. Pire, Pierre Gasly a concédé qu’après le heurt de sa monoplace avec Esteban Ocon, il n’y avait aucun espoir pour les deux pilotes français.

Alpine nage en plein cauchemar. L’écurie française basée à Enstone ne parvient pas à sortir de sa mauvaise passe. Ce dimanche, à l’occasion du Grand Prix du Japon, la monoplace de Pierre Gasly est venue heurter celle de son propre coéquipier Esteban Ocon. Comme un symbole d’un début de saison atroce pour Alpine.

« On doit continuer à bosser et tout donner pour la prochaine course »

S’il surpasse clairement Pierre Gasly dans son duel direct avec son coéquipier, Esteban Ocon, 15ème à Suzuka, se voulait déterminé pour la suite des événements. « En course, on a fait un pas en arrière aujourd’hui, et qu’on soit inquiets ou non ça ne change rien, on doit continuer à bosser et tout donner pour la prochaine course » , affirmait ainsi le Français. Dominé par son coéquipier et auteur de certaines erreurs, Pierre Gasly lui, a tenu à raconter comment il en était venu à heurter la monoplace d’Ocon en début de course.

« J’avais des dommages importants sur le plancher »