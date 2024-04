F1 : Le boss de Ferrari annonce du lourd pour Leclerc

Jean de Teyssière

Au Japon, l'heure était à l'hommage à Jules Bianchi, dix ans après son très grave accident sur le circuit de Suzuka. Lors de ce Grand Prix, Max Verstappen et Sergio Pérez sont arrivés premier et deuxième, suivis respectivement par Carlos Sainz et Charles Leclerc. Avant ce Grand Prix, Charles Leclerc avait raté les qualifications, puisqu'il avait réalisé le huitième meilleur temps. Mais Frédéric Vasseur n'est pas inquiet et voit un futur victorieux pour son pilote.

Parti de la huitième place au Japon, Charles Leclerc a réussi une belle remontée en terminant quatrième de la course. Mais avec un meilleur chrono en Q3, le pilote monégasque aurait pu prétendre à mieux...

«Nous n’avons pas pris la bonne approche en qualification»

Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari est revenu, dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , sur le Grand Prix du Japon : « Vous n’êtes pas obligé de tirer une conclusion uniquement en fonction du classement. Je pense que là où nous avons un peu raté le week-end avec Charles, c’est le premier tour de la Q1 parce qu’il n’a pas fait un méga tour. Nous avons dû mettre un deuxième train de pneus car nous étions un peu à risque. Ensuite, vous passez au Q3 et vous n’avez qu’un seul train. Vous êtes un peu en retrait car si tu fais une erreur, tu es battu. Nous n’avons pas pris la bonne approche en qualification. »

F1 : Transfert retentissant chez Mercedes, Verstappen vend la mèche https://t.co/P4syi6ODgn pic.twitter.com/AnJ45XQcjn — le10sport (@le10sport) April 10, 2024

«Je suis convaincu que Charles est un compétiteur»