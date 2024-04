F1- Ferrari : Ejecté par Hamilton, il craint le pire

Arnaud De Kanel

En décidant de signer Lewis Hamilton, Ferrari pousse Carlos Sainz vers la sortie. Le pilote espagnol n'est pas plus perturbé que ça, lui qui a remporté le Grand Prix d'Australie et qui vient tout juste de monter sur le podium au Japon. Sainz a donc fait le plein de confiance avant le grand retour de la Formule 1 en Chine mais il craint que plusieurs pilotes soient disqualifiés.

Lewis Hamilton a fait une victime en signant chez Ferrari : Carlos Sainz. La Scuderia a préféré miser sur Charles Leclerc plutôt que sur son coéquipier actuel qui réalise pourtant un excellent début de saison. Mais à l'approche du Grand Prix de Chine qui aura lieu le week-end prochain, il ne cache pas ses craintes de disqualifications en raison du format Sprint qui ne laisse qu'une seule séance d'essais libres. En 2023, à Austin, Lewis Hamilton et Charles Leclerc avaient été disqualifiés à cause d'un plancher trop usé car les écuries n'avaient pas eu le temps de peaufiner les réglages, faute d'essais libres. Sainz a donc fait part de ses inquiétudes à ce sujet.

F1 : Mercedes doit recruter Alonso, la grande annonce https://t.co/M4tepdtQRt pic.twitter.com/QOrXiH4Son — le10sport (@le10sport) April 8, 2024

«On sait à quel point une simple bosse peut rendre la voiture délicate»

« Il s’agit de deux sujets différents. La Chine est un excellent circuit. Je pense que c’est l’un de ceux que nous préférons tous. Ce circuit offre de bonnes possibilités de dépassement, donc avoir une course sprint a du sens en Chine. En même temps, c’est ce que nous avons dit dans le briefing des pilotes… nous disons à la FIA et à la Formule 1, qu’il n’est pas idéal d’aller sur un circuit avec les voitures actuelles… dans ces conditions : avec une heure d’essais libres et en passant directement aux qualifications. Avec en plus les règlements qu’ils ont mis en place, avec l’usure des planchers... Et on sait à quel point une simple bosse peut rendre la voiture délicate », a tout d'abord exposé Carlos Sainz dans des propos relayés par Nextgen-Auto , avant de poursuivre.

«Il aurait dû y avoir un week-end normal»