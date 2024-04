F1 : Leclerc révèle le secret de Ferrari !

Jean de Teyssière

Cette saison, Ferrari poursuit sur la belle lancée entrevue en fin d'année dernière. Carlos Sainz et Charles Leclerc font régulièrement partie du trio de tête, ce qui vient récompenser le bon travail de Frédéric Vasseur, directeur de Ferrari depuis la saison 2023. Une chose a bien changé par rapport à l'année dernière : la gestion des pneus, quasi parfaite, dont se félicite Charles Leclerc.

Contraint de quitter Ferrari la saison prochaine à cause de l'arrivée de Lewis Hamilton, Carlos Sainz ne semble pas préoccupé par ce destin. Le pilote espagnol est même plus performant que Charles Leclerc qui a révélé ce qui marchait très bien avec Ferrari cette année.

«Carlos était beaucoup plus rapide avec des pneus plus frais»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Charles Leclerc évoqué le dernier Grand Prix, disputé au Japon : « Honnêtement, je ne pense pas que nous nous attendions à avoir les deux voitures au même endroit au même moment. Nous avions des stratégies différentes et Carlos était beaucoup plus rapide avec des pneus plus frais. Cela ne servait à rien pour moi de me battre… Nous gérons mieux les pneus, oui, mais ils ne sont pas indestructibles non plus. C’est une ligne fine. »

«C’est le début d’année le plus positif que j’ai vu en termes de gestion des pneus»