F1 : Leclerc a hâte d’en découdre avec Hamilton

Arnaud De Kanel

Ce n'est plus un secret pour personne. Une fois la saison terminée, Lewis Hamilton quittera Mercedes pour rejoindre Ferrari ou il composera un duo avec Charles Leclerc. Une adversité de taille pour le Monégasque qui ne semble pas plus effrayé que ça, lui qui attend avec impatience de batailler avec le Britannique pour progresser.

On tient le transfert du siècle en Formule 1. Pilote le plus titré de l'histoire, Lewis Hamilton va rejoindre l'écurie la plus titrée de l'histoire, Ferrari, à l'issue de la saison. Plus que quelques mois à faire équipe avec George Russell avant de retrouver Charles Leclerc à compter de 2025. Et parfois, mieux vaut ne pas être dans la même équipe qu'Hamilton comme peut en attester Fernando Alonso. Le Britannique se montre redoutable envers ses coéquipiers et ça ne se termine pas souvent très bien. Mais Leclerc n'a pas peur et il a même hâte de voir le septuple champion du monde débarquer.



«Je pense que ça va être génial»

« Bien sûr, je vais apprendre de Lewis. C’est aussi une opportunité pour moi de montrer ce que je suis capable de faire, ce que je prends comme un défi excitant. Je pense que ça va être génial. Je savais depuis quelques mois que c’était une possibilité, que c’était sur la table. J’ai tout de même été surpris d’apprendre qu’il y avait une chance que cela se produise », a confié Charles Leclerc pour Fox Sports Australia . Le Monégasque a également eu un mot pour Carlos Sainz.

«Un défi incroyable pour moi»