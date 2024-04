F1 : Red Bull menacé ? Ferrari annonce la couleur !

Benjamin Labrousse

Après quatre Grand Prix disputés, Ferrari s’affirme comme la seconde meilleure écurie du paddock derrière Red Bull. Ayant clairement progressé par rapport à la saison précédente, la Scuderia se rapproche de l’écurie autrichienne, mais avec quelques longueurs de retard encore. Directeur de l’écurie italienne, Frédéric Vasseur a affirmé vouloir mettre la pression sur la bande à Max Verstappen.

Il y a deux semaines, lors du Grand Prix d’Australie, Ferrari réussissait un incroyable doublé. Carlos Sainz (1er) et Charles Leclerc (2ème) profitaient ainsi de la journée cauchemardesque de Red Bull, avec l’abandon précoce de Max Verstappen. En revanche, l’écurie autrichienne a haussé le ton dimanche lors du Grand Prix du Japon avec une nouvelle victoire du Néerlandais, ainsi que la seconde place de Sergio Perez.

« Nous avons réalisé un dimanche très solide »

3ème et 4ème derrière les Red Bull, Carlos Sainz et Charles Leclerc ont fait de leur mieux. Pour la prochaine course prévue le 21 avril en Chine, le directeur de Ferrari Frédéric Vasseur a affirmé vouloir continuer à mettre la pression sur Red Bull. « Notre équipe a travaillé de manière calme et concentrée à Suzuka pour atteindre ses objectifs. Nous avons réalisé un dimanche très solide, obtenant le meilleur résultat possible après des qualifications difficiles la veille. C’est d’ailleurs quelque chose sur lequel nous devons vraiment travailler » , a lâché le Français, relayé par l’Auto Journal .

« C’est ce que nous aimerions faire dès la prochaine course en Chine »