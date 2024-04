F1 : Hamilton s’en va, Mercedes prépare du lourd ?

Pierrick Levallet

Lewis Hamilton vit sa dernière saison de F1 au volant d'une Mercedes. Le Britannique rejoindra Ferrari en 2025. Mais pour sa dernière année, rien ne se passe comme prévu pour le septuple champion du monde. Mercedes fait face à quelques difficultés avec sa voiture. Mais Toto Wolff a annoncé qu'il s'attendait à voir son équipe remonter la pente à partir de 2026.

«Nous sommes dans un no man’s land»

« Si vous vous attendez à une course aux victoires et aux championnats, alors vous pouvez dire que nous sommes dans un no man’s land car Max et Red Bull sont loin devant. Nous sommes dans le peloton des poursuivants mais ce n’est satisfaisant pour aucune équipe qui se bat pour la 2e, la 3e ou la 4e place. Si je devais regarder les choses d’un point de vue purement sportif, c’est la 1ère place qui compte, pas 2e, 3e ou 4e, mais c’est une réalité à laquelle nous sommes confrontés en ce moment. Nous essayons de tirer le meilleur parti de cette nouvelle réalité, c’est-à-dire de battre nos concurrents directs, tout en reconnaissant que quelqu’un fait simplement un meilleur travail et établit une référence que nous devrons éventuellement nous fixer à nouveau » a d’abord expliqué le patron de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto . Cependant, Toto Wolff a fait savoir que cette traversée du désert allait certainement contribuer au renouveau de l’équipe pour 2026.

Mercedes sauvé par la révolution en 2026 ?