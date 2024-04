F1 - Hamilton : Mercedes a un plan, la presse italienne dévoile tout

Benjamin Labrousse

A l’issue de cette saison, Lewis Hamilton va rejoindre Ferrari, et donc laisser un baquet de disponible chez Mercedes. Ce vendredi, la Gazzetta Dello Sport a révélé le plan de l’écurie allemande pour la saison prochaine. Et à en croire le quotidien italien, la priorité des Flèches d’Argent se nomme bel et bien Carlos Sainz (Ferrari). Explications.

Auteur d’un début de saison très compliqué, Mercedes doit également penser à son avenir. D’ici quelques mois, l’écurie allemande verra le septuple champion du monde Lewis Hamilton s’en aller. Dès l’annonce du départ de « King Lewis » vers Ferrari, les rumeurs envoyant certains pilotes chez Mercedes ont enflé. Ces dernières semaines, Toto Wolff, patron des Flèches d’Argent , affirmait même que la priorité pour la succession d’Hamilton se nommait Max Verstappen. Récemment, l’Autrichien a également évoqué la candidature du tout jeune Andrea Kimi Antonelli, 17 ans, membre actuel des programmes de jeunes de Mercedes.

Toto Wolff surveille Antonelli

« Mon sentiment pour le moment est que je ne veux pas précipiter la décision, car Kimi fait partie des idées dans nos plans pour l’année prochaine. Bien entendu, tout dépend de ce qui va se passer chez Red Bull, mais Kimi est dans la position la plus forte, et c’est pourquoi nous n’avons pas besoin de nous précipiter sur toute autre décision » , a ainsi lâché le directeur de Mercedes dans des propos relayés par Next-Gen Auto . Toutefois, la presse italienne a révélé un tout autre plan.

Sainz chez Mercedes en attendant Antonelli ?