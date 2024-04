F1 : Mercedes, Red Bull… Fernando Alonso balance les coulisses de sa décision

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que la signature de Lewis Hamilton chez Ferrari pour la saison prochaine va provoquer des changements de taille dans le paddock, Fernando Alonso, cité du côté de Mercedes et Red Bull, a pour sa part décidé de continuer l’aventure avec Aston Martin. L’Espagnol reconnaît néanmoins des discussions avec d’autres écuries avant de trancher.

Son contrat arrivant à expiration, Fernando Alonso n’a pas fait durer le suspense. Le double champion du monde a décidé de continuer avec Aston Martin en prolongeant jusqu’en 2026, et ce malgré les rumeurs l’envoyant ailleurs. Après l’annonce de la signature de Lewis Hamilton chez Ferrari à partir de la saison 2025, le nom de l’Espagnol était notamment cité du côté de Mercedes mais également de Red Bull. Alonso a finalement fait le choix de la continuité, malgré des discussions avec d’autres équipes.

« Vous devez écouter tout le monde »

« J’ai parlé avec d’autres personnes, oui. Je pense qu’il est normal que lorsque vous entamez des négociations, vous devez équilibrer un peu les choses et voir « quel est le marché ? ». Vous devez également écouter tout le monde , reconnaît Fernando Alonso, relayé par Nextgen-Auto. Comme je l’ai dit lors de l’annonce, c’est juste une procédure normale, il est normal d’écouter toutes les propositions et de voir comment évolue le marché. C’était juste une série de conversations, il n’y a pas eu de volontés d’aller plus loin ou d’écrire un contrat, ou quelque chose comme ça. »

« C’est Aston Martin qui compte maintenant »