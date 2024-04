F1 : Alonso va écœurer Hamilton

Arnaud De Kanel

Dans le viseur de Red Bull et de Mercedes, Fernando Alonso a pris une décision pour son avenir. La semaine passée, Aston Martin a annoncé la prolongation de son pilote pour au moins deux saisons supplémentaires. Ainsi, Alonso va pouvoir conserver son avance en tête du classement des pilotes ayant pris le plus de départs dans l'histoire de la F1.

Fernando Alonso s'est décidé. En fin de contrat à l'issue de la saison comme la moitié du paddock, le pilote espagnol a prolongé avec Aston Martin la semaine dernière. Il s'agit d'un accord pluriannuel qui va jusqu'en 2026 et qui pourrait s'éterniser au delà si Alonso le sent. De quoi lui permettre de conserver son record de longévité pendant un certain moment, repoussant ainsi Lewis Hamilton.



F1 : Ferrari menace Red Bull, une stratégie est dévoilée https://t.co/QrUN0m8nIK pic.twitter.com/gaagkVKQzX — le10sport (@le10sport) April 16, 2024

«C’est le plus long contrat que j’ai jamais signé dans ma carrière»

Fernando Alonso se projette déjà en 2026. « C’est en quelque sorte le projet d’une vie pour moi, c’est le plus long contrat que j’ai jamais signé dans ma carrière. C’est quelque chose qui me permettra de rester lié à Aston pendant de nombreuses années. On verra dans quel rôle et combien d’années je vais encore conduire. C’était un point important, je ne vais pas mentir. M’engager dans un projet d’un an n’avait pas de sens pour moi. Ce n’est pas que j’avais une proposition d’un an ailleurs ou quoi que ce soit de ce genre - c’est juste que j’ai été très clair avec Aston lors des premières conversations : la partie attrayante de ce projet est tout simplement tout ce que nous sommes en train de construire. Pour moi, c’était une nécessité d’entrer dans de nouvelles règles avec un nouveau projet. Si j’ai décidé de rester chez Aston, c’est en partie parce qu’ils sont avec Honda pour 2026, mais aussi parce qu’ils sont avec Aramco, le plus grand et le meilleur partenaire au monde », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Ainsi, il va pouvoir continuer d'écrire l'histoire de sa discipline.

Hamilton n'ira pas chercher le record d'Alonso

Avec 382 départs, Fernando Alonso est à ce jour le pilote qui a participé au plus de Grand Prix dans l'histoire de la F1. Il devance Kimi Raikkonen (350) et Lewis Hamilton (336). L'Espagnol va donc pouvoir maintenir à distance le Britannique grâce à ce nouveau contrat. Hamilton ne l'avait sans doute pas vu venir, et il sera désormais très difficile, voire même impossible pour lui d'aller chercher ce record.