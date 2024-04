F1 : Hamilton-Leclerc, Ferrari annonce déjà du lourd

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que la saison de Formule 1 n’en est qu’à ses débuts, l’attente est déjà énorme pour le prochain exercice, avec l’arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari. Les interrogations sont nombreuses, notamment sur son entente avec Charles Leclerc. De son côté, Frédéric Vasseur est optimiste, estimant que le recrutement du Britannique sera bénéfique à l’équipe et au Monégasque.

Lewis Hamilton vit ses derniers mois au volant d’une Mercedes. La saison prochaine, le Britannique de 39 ans portera du rouge et représentera Ferrari aux côtés de Charles Leclerc. Les attentes sont grandes, et les questions nombreuses en vue de la saison 2025, notamment sur la cohabitation entre les deux pilotes. Invité de Radio France , Frédéric Vasseur se veut optimiste.

F1 - Ferrari : Charles Leclerc vend la mèche pour son départ ! https://t.co/hu2GqlvSrf pic.twitter.com/soWX9bYAsP — le10sport (@le10sport) April 16, 2024

« Convaincu que les deux s’entendront bien »

« C’est important pour l’équipe. Au-delà de la vitesse, cela apporte de la sérénité à l’équipe, de l’expérience, un palmarès. Une expérience de victoire, dont nous avons aussi besoin chez Ferrari pour avancer. Je suis aussi super content car je suis convaincu que les deux s’entendront bien », estime le directeur de Ferrari, relayé par NextGen-Auto .

« Lewis est un maître absolu »