F1 - Ferrari : Charles Leclerc vend la mèche pour son départ !

Alors que son nom a notamment circulé du côté de Red Bull ou Mercedes, Fernando Alonso a mis fin au suspense en prolongeant son contrat avec Aston Martin jusqu’en 2026. L’Espagnol va donc poursuivre sa carrière jusqu’à ses 45 ans, ce que n’envie pas forcément Charles Leclerc, qui a les idées claires pour son avenir en Formule 1.

Fernando Alonso ne bougera pas ! Alors que son contrat arrivait à expiration à l’issue de la saison, l’Espagnol a pris la décision de rempiler chez Aston Martin jusqu’en 2026, même si son nom circulait notamment du côté de Red Bull ou bien Mercedes, à la recherche d’un nouveau pilote après le départ de Lewis Hamilton vers Ferrari. Alors qu’il va fêter ses 43 ans cet été, Fernando Alonso est donc encore loin d’en avoir terminé avec la Formule 1, une longévité que n’envie pas forcément Charles Leclerc.

F1 : Hamilton-Leclerc, le clash n'aura pas lieu ! https://t.co/CvoRwzlyAe pic.twitter.com/G3jWIANX3K — le10sport (@le10sport) April 14, 2024

« Il mérite sa place en Formule 1. Mais il y a tellement de jeunes qui méritent aussi »

Interrogé par Sky , le Monégasque a salué la prolongation de Fernando Alonso, tout en affichant une réserve. « Je suis très heureux du renouvellement du contrat d’Alonso. C’est formidable pour la Formule 1. N’oublions pas que Fernando envisageait de prendre sa retraite. Aston Martin s’engage auprès d’un pilote qui a (presque) 43 ans. Parce qu’ils ne se soucient pas de l’âge, seulement des performances. Je pense qu’il sera encore en compétition à 45 ans. C’est le niveau d’engagement et d’expérience de Fangio , confie le pilote Ferrari, relayé par NextGen-Auto. Fernando est l’un des pilotes les plus talentueux de la grille et il mérite sa place en Formule 1. Mais il y a tellement de jeunes qui méritent aussi une place. Ce n’est pas facile de trouver l’équilibre. »

« J'ai envie d'essayer d'autres catégories »