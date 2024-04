F1 : Coup de tonnerre, la succession d’Hamilton relancée ?

Benjamin Labrousse

A l’issue de cette saison, Lewis Hamilton rejoindra Ferrari, et laissera donc un baquet vacant chez Mercedes. D’après les dernières informations de la presse italienne, c’est Carlos Sainz qui devrait faire le chemin inverse du Britannique, et rejoindre les Flèches d’Argents. Un dossier dans lequel Red Bull serait prêt à mettre son grain de sel.

Le paddock s’affole. Forcément, de nombreux bruits de couloir ont lieu quant à la succession de Lewis Hamilton chez Mercedes. Ce lundi, la Gazzetta Dello Sport lâchait une bombe en affirmant que l’écurie allemande avait d’ores et déjà trouvé un accord avec Carlos Sainz, qui ferait donc le chemin inverse du septuple champion du monde en quittant Ferrari pour Mercedes !

F1 : C’est fait, Mercedes tient le remplaçant d’Hamilton ! https://t.co/QKhk51i38T pic.twitter.com/nHxoZD2spH — le10sport (@le10sport) April 15, 2024

« Red Bull a parlé à l’entourage Sainz d’un retour dans la famille »

Toutefois, d’après les dernières informations du journaliste Lawrence Barretto, Red Bull a également contacté le pilote espagnol pour un potentiel remplacement de Sergio Perez. « Plusieurs sources indiquent que Red Bull a parlé à l’entourage Sainz d’un retour dans la famille Red Bull qu’il a quittée pendant la saison 2017 pour rejoindre Renault. L’Espagnol est dans la forme de sa vie. Il a terminé sur le podium de toutes les courses qu’il a disputées cette année, y compris une brillante victoire en Australie. Il est le seul pilote à avoir empêché Red Bull de gagner depuis que George Russell l’a emporté au Brésil en 2022 pour Mercedes » , a ainsi dévoilé le journaliste, relayé par l’Auto Journal .

« Horner insiste sur le fait que Sergio Pérez demeure prioritaire »