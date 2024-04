F1 : Ferrari menace Red Bull, une stratégie est dévoilée

Benjamin Labrousse

En ce début de saison, Ferrari s’affirme très clairement comme la seconde écurie du circuit. La Scuderia affiche de sérieux progrès par rapport à l’année dernière, mais manque encore de rythme pour aller mettre en danger Red Bull. Néanmoins, Frédéric Vasseur et sa bande ont une stratégie claire : continuer à mettre la pression sur la formation autrichienne.

Ce week-end, la Formule 1 met le cap sur Shanghai. Ce cinquième Grand Prix de la saison verra les pilotes s’affronter pour la première course sprint de l’année. L’occasion de grappiller des points supplémentaires pour Ferrari, toujours en course au classement des constructeurs. Mais afin de réellement pouvoir concurrencer Red Bull, la Scuderia veut continuer à mettre la pression sur Max Verstappen et les siens.

F1 : Hamilton-Leclerc, le clash n'aura pas lieu ! https://t.co/CvoRwzlyAe pic.twitter.com/G3jWIANX3K — le10sport (@le10sport) April 14, 2024

«Avec la pression vous commettez plus d'erreurs»

Dans des propos relayés par Motorsport.com , Frédéric Vasseur a annoncé le projet de Ferrari pour cette saison : « Dans l'ensemble, je pense que si vous comparez avec Red Bull, les quatre derniers événements de l'année dernière et les quatre premiers événements de cette année, nous avons fait un bon pas en avant. Il est certain que nous avons encore un peu de marge, mais l'objectif est de pouvoir les mettre sous pression, et avec la pression vous commettez plus d'erreurs. Nous repartirons de zéro la semaine prochaine. Et nous devons garder cet état d'esprit pour toutes les courses » , lâchait ainsi le directeur de la Scuderia au sortir du Grand Prix du Japon.

«Je pense qu'ils auront certainement un avantage dans le premier tiers de la saison»