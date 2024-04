F1 : Fiasco pour Gasly et Ocon, Alpine dévoile la raison

Hugo Chirossel

Toujours en quête de leurs premiers points, Pierre Gasly et Esteban Ocon vivent un début de saison très compliqué. Les deux pilotes français sont bien loin de leurs ambitions et n’ont pas la monoplace qui leur permettrait de les atteindre. Des difficultés qui selon Bruno Famin, directeur d’équipe d’Alpine, sont dues à la gestion précédente.

Alpine doit revoir ses ambitions à la baisse. L’écurie française avait pour projet de venir concurrencer les équipes de tête, mais se retrouve avec les derniers de la classe. Trois équipes n’ont toujours pas marqué de point cette saison : Williams, Sauber et Alpine. Et ce ne sont pas les talents de pilote d’Esteban Ocon et Pierre Gasly qui sont en cause, mais bien les performances de l’A524.

F1 : C’est fait, Mercedes tient le remplaçant d’Hamilton ! https://t.co/QKhk51i38T pic.twitter.com/nHxoZD2spH — le10sport (@le10sport) April 15, 2024

«Pour nous battre aux avant-postes, nous devons placer la barre plus haut»

« Ce n'est pas une période agréable. Nous ne sommes pas là où nous voulons être en matière de performances, nous n'avons pas pour projet d'être P15 ou P16. Nous voulons être devant, nous voulons développer les performances de la voiture et nous voulons nous battre pour les podiums et les victoires dès que possible », a confié Bruno Famin au site officiel de la F1. « Tout le monde [au conseil d'administration] comprend que ce n'est pas un défi facile à relever. C'est un défi très difficile, nous devons beaucoup de respect à nos rivaux. Pour nous battre aux avant-postes, nous devons placer la barre plus haut, élever notre niveau, nous devons nous améliorer . »

«La voiture que nous avons aujourd'hui est le résultat de la gestion précédente»