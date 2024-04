F1 : Verstappen réalise du jamais vu depuis 25 ans !

Hugo Chirossel

Quatrième des qualifications pour la course sprint, qu’il a finalement remportée, Max Verstappen a rectifié le tir. Le triple champion du monde en titre a été le plus rapide ce samedi lors des qualifications du Grand Prix de Chine, devant Sergio Pérez et Fernando Alonso. C’est la cinquième fois en autant de GP disputés cette saison que le Néerlandais obtient la pole position, ce qui n’avait plus été fait depuis Mika Häkkinen en 1999.

Après la course sprint qui s’est tenue quelques heures plus tôt, ce samedi avait lieu les qualifications du Grand Prix de Chine. Malgré sa quatrième place sur la grille de départ, c’est Max Verstappen qui est sorti vainqueur du sprint à Shanghai. Le Néerlandais a ainsi devancé Lewis Hamilton et son coéquipier Sergio Pérez. En difficulté sous la pluie pendant les qualifications du sprint, le triple champion du monde en titre a retrouvé son rythme ce samedi.

Max Verstappen égale Mikka Häkkinen

En effet, avec un temps de 1’33’’660, Max Verstappen a décroché la pole position du Grand Prix de Chine. C’est la cinquième fois en autant de course que le Néerlandais s’élancera de première place sur la grille de départ cette saison, ce qui n'avait plus été réalisé depuis Mika Häkkinen en 1999. Max Verstappen a ainsi offert la 100e pole position de son histoire à Red Bull, depuis son arrivée en Formule 1 en 2005.

Alonso le meilleur des autres

L’écurie autrichienne a également sécurisé la première ligne du Grand Prix de Chine grâce à la deuxième position de Sergio Pérez, lui qui n’est pas passé loin de sortir dès la Q1. Le meilleur des autres se nomme Fernando Alonso, qui a réussi à décrocher la troisième place sur la grille de départ, devant les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri. Carlos Sainz, qui a provoqué un drapeau rouge en Q2, s’élancera finalement de la septième position, juste derrière son coéquipier Charles Leclerc. À noter que les deux Alpine d’Esteban Ocon et Pierre Gasly ont réussi à se hisser jusqu’en Q2. Les pilotes français partiront respectivement de la 13e et 15e position.