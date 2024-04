F1 : Frayeur pour Alonso, il règle ses comptes

Arnaud De Kanel

Sale journée pour Fernando Alonso à Shanghai ! Auteur du troisième temps la veille, le pilote espagnol avait des ambitions sur la course Sprint disputée ce samedi. Or, le vétéran du paddock a été contraint à l'abandon suite à une crevaison causée par un contact avec Carlos Sainz. Une belle frayeur pour Alonso qui incrimine son homologue.

Il y avait de la tension ce samedi sur le circuit de Shanghai. Pour le grand retour du Grand Prix de Chine, la F1 a opté pour un week-end au format Sprint. Après les qualifications vendredi, la course s'est disputée ce samedi et elle a été très animée. Au seizième tour, Carlos Sainz et Fernando Alonso se sont accrochés dans un virage ce qui a provoqué l'abandon sur crevaison du pilote Aston Martin. Le vétéran rejette la faute sur son compatriote, même s'il ne lui en veut pas.

«Quelqu’un doit lâcher»

« C’était correct. La course était difficile, il y a eu quelques virages que l’on a passés en parallèle, côte à côte, roue contre roue. Et au final, quelqu’un doit lâcher. J’ai abandonné la trajectoire dans le virage 8 pour éviter le contact et il n’a pas lâché dans le virage 9 et on s’est touchés. Lors des courses Sprint, il n’y a que deux ou trois points en jeu au maximum, car on vise la septième ou la huitième place en temps normal. Cela ne représente pas beaucoup de points. C’est dommage de ne pas terminer mais je ne pense pas que l’on ait perdu beaucoup de points aujourd’hui », a déclaré Fernando Alonso dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Carlos Sainz était décidément dans tous les mauvais coups puisqu'il s'est également accroché avec Charles Leclerc.

«C’était au-delà de la limite»