F1 : Mauvaise nouvelle, la France encore recalée

Arnaud De Kanel

Ça ne sera pas pour l'an prochain. Disputé pour la dernière fois en 2022, le Grand Prix de France est à nouveau absent du calendrier de la saison 2025 qui a été révélé la semaine dernière. Malgré 24 courses au programme, les organisateurs ont à nouveau fait le choix de ne pas se rendre dans l'hexagone.

Il faudra encore patienter pour les fans français de Formule 1. Malgré la présence d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly, tous deux au volant d'une monoplace française, l'Alpine, la F1 a décidé de ne pas réintroduire le Grand Prix de France en 2025. Le calendrier a été rendu public la semaine dernière et il reste inchangé.

Pas de GP en France en 2025

Comme cette saison, 24 Grands Prix seront disputés en 2025, et ce seront exactement les mêmes. La F1 a simplement apporté quelques modifications, redonnant l'ouverture du championnat à l'Australie, et décalant Bahreïn et Djeddah en raison du ramadan. Le Qatar et Abou Dhabi viendront conclure l'exercice 2025, tandis que la France reste à nouveau sur la touche. « 2025 sera une année spéciale alors que nous célébrerons le 75e anniversaire du championnat du Monde de Formule 1 de la FIA, et c’est cet héritage et cette expérience qui nous permettent de proposer un calendrier aussi solide. Une fois de plus, nous visiterons 24 sites incroyables à travers le monde, offrant des courses, une hospitalité et des divertissements de premier ordre, qui seront appréciés par des millions de fans dans le monde entier », a déclaré Stefano Domenicali. Terrible pour la France.

Le calendrier de la saison 2025

1. Australie (Melbourne, 14-16 mars)



2. Chine (Shanghai, 21-23 mars)



3. Japon (Suzuka, 4-6 avril)



4. Bahreïn (Sakhir, 11-13 avril)



5. Arabie saoudite (Jeddah, 18-20 avril)



6. États-Unis (Miami, 2-4 mai)



7. Italie (Imola, 16-18 mai)



8. Monaco (Monaco, 23-25)



9. Espagne (Barcelone, 30-1er juin)



10. Canada (Montréal, 13-15 juin)



11. Autriche (Spielberg, 27-29 juin)



12. Royaume-Uni (Silverstone, 4-6 juillet)



13. Belgique (Spa, 25-27 juillet)



14. Hongrie (Budapest, 1er-3 août)



15. Pays-Bas (Zandvoort, 29-31 août)



16. Italie (Monza, 5-7 septembre)



17. Azerbaïdjan (Bakou, 19-21 septembre)



18. Singapour (Singapour, 3-5 octobre)



19. États-Unis (Austin, 17-19 octobre)



20. Mexique (Mexico City, 24-26 octobre)



21. Brésil (São Paulo, 7-9 novembre)



22. États-Unis (Las Vegas, 17-19 octobre) / course prévue le samedi)



23. Qatar (Lusail, 28-30 novembre)



24. Abu Dhabi (Yas Marina, 5-7 décembre)